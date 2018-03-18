Шорт-трекист Елистратов взял бронзу на дистанции 3000 м на чемпионате мира 

Россиянин Семен Елистратов взял бронзовую медаль на дистанции 3000 метров на чемпионате мира по шорт-треку, сообщает ТАСС.
Российский спортсмен показал результат пять минут 04,633 секунды. Золото завоевал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь (4.56,515), вторым стал китаец Сюй Хунчжи (4.56,548).
Ранее россиянка Софья Просвирнова взяла серебряную медаль на чемпионате мира по шорт-треку на дистанции 1000 метров.
Шорт-трек. Чемпионат мира. Мужчины. 3 000 м 1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 4.56,515 2. Сюй Хунчжи (Китай) — 4.56,548 3. Семён Елистратов (Россия) — 5.04,633.