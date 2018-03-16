В Чехии раскритиковали норвежцев за решение ехать в Тюмень

«Это [решение] немного разочаровывает. Я понимаю, что для крупных стран, таких как Германия и Франция, было бы трудно принять такое решение, потому что там биатлон является лишь частью больших федераций по лыжным видам спорта. <…> Мы всего лишь небольшая ассоциация лыжников, и Норвегия тоже, поэтому они могли бы помочь нам», — подчеркнул он. Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что разочарован решением норвежских спортсменов не бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщает NRK.

NRK отмечает, что Чехия и Украины — единственные европейские страны, которые поддержали бойкот и «решили остаться дома».

Ранее Украина официально запретила своим спортсменам ездить на любые соревнования в Россию, заявив, что спортивные мероприятия в РФ «стали опасны» для украинских атлетов.

До этого стало известно, что биатлонисты из США бойкотируют российский этап Кубка мира. По словам представителей американских спортсменов, такое решение было принято «в поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности», так как Россия «не соответствует правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA)». Бойкот также поддержал международный союз биатлонистов Чехии (IBU). Бойкотировать соревнования в Тюмени призывал и обладатель «серебра» Олимпиады-2018, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон

Этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Тюмени с 22 по 25 марта.