Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады

— Мне сейчас сказали, что я семикратная чемпионка, а я даже как-то об этом не задумывалась, — цитирует "Р-Cпорт" Миленину. — Есть удовлетворение собой, что Паралимпиада удалась. Если честно, думала, что если в Пхенчхане будет стабильно четыре медали, то будет уже хорошо. А это пятая медаль этой Паралимпиады, и моя статистика полетела в тартарары.

В четверг она завоевала седьмое золото Паралимпиад благодаря победе в гонке на 12,5 км в дисциплине "стоя".