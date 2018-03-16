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Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
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Анна Миленина: «Даже не задумывалась, что я семикратная чемпионка Параолимпиад» 

Спорт-Экспресс 22 часа назад
Российская лыжница и биатлонистка Анна Миленина заявила, что не считала свои золотые медали.
В четверг она завоевала седьмое золото Паралимпиад благодаря победе в гонке на 12,5 км в дисциплине "стоя".
— Мне сейчас сказали, что я семикратная чемпионка, а я даже как-то об этом не задумывалась, — цитирует "Р-Cпорт" Миленину. — Есть удовлетворение собой, что Паралимпиада удалась. Если честно, думала, что если в Пхенчхане будет стабильно четыре медали, то будет уже хорошо. А это пятая медаль этой Паралимпиады, и моя статистика полетела в тартарары.
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