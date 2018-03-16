Биатлонистки Миленина и Румянцева готовы выступить в лыжной эстафете без мужчин 

Обладательницы золотых медалей Паралимпиады-2018 в Пхенчхане Анна Миленина и Екатерина Румянцева заявили о готовности принять участие в двух лыжных эстафетах, несмотря на отсутствие в составе мужчин.
"Пока ясности по эстафете нет, как тренеры скажут, так и будет. Но мы хотим бежать, мы хотим защищать честь страны. Здесь нет наших ребят, но мы готовы биться, не жалея сил женским коллективом", — приводит слова Румянцевой ТАСС.
"Мы хотим, ведь это командная гонка, она всегда очень интересная. Тем более участвовать в ней могут и мальчики, и девочки", — сказала Миленина.
В смешанной и открытой эстафете могут принимать участие атлеты любого пола.
Ранее Румянцева поблагодарила персонал за серебро Паралимпиады.