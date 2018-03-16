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Паралимпиада-2018. Лысова завоевала золото в биатлонной гонке на 12,5 км
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Паралимпиада-2018. Лысова завоевала золото в биатлонной гонке на 12,5 км 

Чемпионат.com 20 часов назад
Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея), победив в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения. Её результат — 37.42,6 (0 промахов).
Второе место заняла украинка Оксана Шишкова (40.31,1; 1 промах). Тройку призёров замнкула представительница Германии Клара Клюг (41.05,9; 0 промахов).
Россиянка Екатерина Мошковская продемонстрировала пятый результат — 56.21,5 (12 промахов).
Михалина Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой.
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