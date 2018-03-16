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«Катя, Аня ‐ они первое и второе место между собой делят»: тренер рассказала о победах паралимпийцев из РФ
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«Катя, Аня ‐ они первое и второе место между собой делят»: тренер рассказала о победах паралимпийцев из РФ 

360tv.ru 19 часов назад
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала «360» выступление Анны Милениной и Екатерины Румянцевой на Играх в Пхенчхане. Девушки выиграли биатлонную гонку на 12,5 километров, завоевав золотую и серебряную медаль соответственно.
Девчонки стараются. Катя, Аня — они первое и второе (место — ред.) между собой делят
— Ирина Громова.
Тренер отметила, что российские атлеты участвуют в Паралимпийских играх малым количеством. У женской команды нет поддержки со стороны мужчин в лыжных гонках.
«Мы готовились все. Выступление хорошее. Выиграть в таком составе, я имею ввиду общий зачет, очень бы хотелось. Все стараются», — добавила Громова.
Золотая медаль Милениной в гонке по биатлону стала седьмой наградой в карьере спортсменки на Паралимпиаде. Представительница России финишировала за 38 минут и 56,8 секунды. Допустившая два промаха Екатерина Румянцева оказалась на втором месте.
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