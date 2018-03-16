«Катя, Аня ‐ они первое и второе место между собой делят»: тренер рассказала о победах паралимпийцев из РФ

Девчонки стараются. Катя, Аня — они первое и второе (место — ред.) между собой делят

— Ирина Громова.

Тренер отметила, что российские атлеты участвуют в Паралимпийских играх малым количеством. У женской команды нет поддержки со стороны мужчин в лыжных гонках.

«Мы готовились все. Выступление хорошее. Выиграть в таком составе, я имею ввиду общий зачет, очень бы хотелось. Все стараются», — добавила Громова.

Золотая медаль Милениной в гонке по биатлону стала седьмой наградой в карьере спортсменки на Паралимпиаде. Представительница России финишировала за 38 минут и 56,8 секунды. Допустившая два промаха Екатерина Румянцева оказалась на втором месте.