Россиянки Миленина и Румянцева готовы принять участие и без мужчин в смешанных эстафетах на Играх в Пхёнчхане

«Хочется защитить честь страны. В командной гонке борьба бывает очень интересная. Эстафеты смешанные, могут участвовать и мальчики, и девочки. Как составят заявки на эстафеты тренеры команды, так и побежим», — приводит слова Милениной РИА Новости

Румянцева также оказалась не против выступления в смешанной гонке без участия мужчиг.

«Хочется выступить. Но ребят нет, поэтому нам тяжелее будет женским коллективом выступать», — сказала Румянцева.

Российские лыжники и биатлонисты не были допущены до участия в Паралимпиаде из-за отсутствия квот.

Ранее Миленина заявила, что перевыполнила свой медальный план на Паралимпиаде в Пхёнчхане.