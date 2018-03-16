Россиянки Миленина и Румянцева готовы принять участие и без мужчин в смешанных эстафетах на Играх в Пхёнчхане 

«Хочется защитить честь страны. В командной гонке борьба бывает очень интересная. Эстафеты смешанные, могут участвовать и мальчики, и девочки. Как составят заявки на эстафеты тренеры команды, так и побежим», — приводит слова Милениной РИА Новости.
Румянцева также оказалась не против выступления в смешанной гонке без участия мужчиг.
«Хочется выступить. Но ребят нет, поэтому нам тяжелее будет женским коллективом выступать», — сказала Румянцева.
Российские лыжники и биатлонисты не были допущены до участия в Паралимпиаде из-за отсутствия квот.
Ранее Миленина заявила, что перевыполнила свой медальный план на Паралимпиаде в Пхёнчхане.