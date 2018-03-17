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Глава IBU видит Бьорндалена своим приемником
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Глава IBU видит Бьорндалена своим приемником 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что у биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена есть шансы стать президентом организации.
"Я думаю, что Бьорндален бы смог справиться с переходом из профессионального спорта на организационную должность и сразу же стать президентом IBU. Я на 100% уверен, что он может войти в исполком и занять в нем важную позицию.
Из-за работы в исполкоме я много раз с ним встречался. Мы уже много раз видели, что спортсмены в других федерациях занимали определенные должности и делали свою работу хорошо", — цитирует Бессеберга NRK.
Ранее сообщалось, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы IBU.
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