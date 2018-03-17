Глава IBU видит Бьорндалена своим приемником

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что у биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена есть шансы стать президентом организации.

"Я думаю, что Бьорндален бы смог справиться с переходом из профессионального спорта на организационную должность и сразу же стать президентом IBU. Я на 100% уверен, что он может войти в исполком и занять в нем важную позицию.

Из-за работы в исполкоме я много раз с ним встречался. Мы уже много раз видели, что спортсмены в других федерациях занимали определенные должности и делали свою работу хорошо", — цитирует Бессеберга NRK.