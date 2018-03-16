Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBU

Россиянин Алексей Слепов одержал победу в спринте на 10 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Ханты-Мансийске. Слепов преодолел дистанцию за 24 минуты 34,7 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял его соотечественник Александр Логинов (отставание 6,5 секунды; один промах). Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+53,8; 0).
Россиянин Никита Поршнев стал седьмым (+1.22,3; 2), Петр Пащенко — девятым (1.30,5; 4), Алексей Волков — 17-м (+1.52,4; 2), Игорь Малиновский — 26-м (+2.21,8; 3).
Ранее россиянки Анастасия Егорова и Ирина Услугина заняли второе и третье места в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка IBU.