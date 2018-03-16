Ещё
Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBU
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, Логинов — второй 

RT на русском 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Алексей Слепов одержал победу в спринте на 10 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Ханты-Мансийске. Слепов преодолел дистанцию за 24 минуты 34,7 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял его соотечественник Александр Логинов (отставание 6,5 секунды; один промах). Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+53,8; 0).
Россиянин Никита Поршнев стал седьмым (+1.22,3; 2), Петр Пащенко — девятым (1.30,5; 4), Алексей Волков — 17-м (+1.52,4; 2), Игорь Малиновский — 26-м (+2.21,8; 3).
Ранее россиянки Анастасия Егорова и Ирина Услугина заняли второе и третье места в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка IBU.
RT на русском: последние новости
СМИ: биатлонистка Коукалова может летом завершить карьеру Американский биатлонист: очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира Шипулин: форма пошла вниз, будет тяжело её вернуть, потому что пик уже пройден
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение