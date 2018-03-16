Украина не покажет Кубок мира по биатлону в Тюмени

Украина отказалась от трансляции этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Фото: biathlon.com.ua

"Финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться вещателем, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины", — говорится в заявлении. Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от трансляции соревнований по биатлону в рамках заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени , сообщает ТАСС Состязания пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта. Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.