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Украина не покажет Кубок мира по биатлону в Тюмени
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Украина отказалась от трансляции этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от трансляции соревнований по биатлону в рамках заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени, сообщает ТАСС.
"Финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться вещателем, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины", — говорится в заявлении.
Состязания пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта.
Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.
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