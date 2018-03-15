Тренер Громова: не теряем надежды на победу россиян на Паралимпиаде

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова заявила, что сложно давать прогнозы относительно выступления российских спортсменов в заключительные дни Паралимпийских игр 2018 года.

"У нас впереди еще две гонки, мы не теряем надежды. Трудно сказать про прогнозы, потому что во многом все будет зависеть от наста и погоды. Здесь все может быть", — цитирует Громову НСН.

В активе российской команды на Паралимпиаде в Пхенчхане 17 медалей (6, 7, 4). Первое место в общем зачете занимает сборная США — 21 награда (8, 7, 6). Соревнования завершатся 18 марта.