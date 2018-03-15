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Тренер Громова: не теряем надежды на победу россиян на Паралимпиаде
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Тренер Громова: не теряем надежды на победу россиян на Паралимпиаде 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова заявила, что сложно давать прогнозы относительно выступления российских спортсменов в заключительные дни Паралимпийских игр 2018 года.
"У нас впереди еще две гонки, мы не теряем надежды. Трудно сказать про прогнозы, потому что во многом все будет зависеть от наста и погоды. Здесь все может быть", — цитирует Громову НСН.
В активе российской команды на Паралимпиаде в Пхенчхане 17 медалей (6, 7, 4). Первое место в общем зачете занимает сборная США — 21 награда (8, 7, 6). Соревнования завершатся 18 марта.
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