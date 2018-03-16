Пережившая булимию биатлонистка завершит карьеру

СМИ: чешская биатлонистка Коукалова этим летом завершит спортивную карьеру

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова намерена объявить о завершении спортивной карьеры, сообщает издание Aha.

"Хотите правду про ситуацию с Коукаловой? Во-первых, нее была булимия, однако сейчас все позади. Во-вторых, Коукалова не тренировалась почти все прошлое межсезонье. В-третьи, у нее были не самые лучшие отношения с партнерами по команде. И напоследок: будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. Летом будет объявлено о завершении карьеры", — заявил Новотны. По информации журналиста Павла Новотны, это произойдет этим летом.

Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также она дважды завоевывала золотые медали мирового первенства.