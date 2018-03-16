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Пережившая булимию биатлонистка завершит карьеру
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СМИ: чешская биатлонистка Коукалова этим летом завершит спортивную карьеру 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова намерена объявить о завершении спортивной карьеры, сообщает издание Aha.
По информации журналиста Павла Новотны, это произойдет этим летом.
"Хотите правду про ситуацию с Коукаловой? Во-первых, нее была булимия, однако сейчас все позади. Во-вторых, Коукалова не тренировалась почти все прошлое межсезонье. В-третьи, у нее были не самые лучшие отношения с партнерами по команде. И напоследок: будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. Летом будет объявлено о завершении карьеры", — заявил Новотны.
Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также она дважды завоевывала золотые медали мирового первенства.
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