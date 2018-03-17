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Бьорндалену предрекли высокий пост
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Андерс Бессеберг: Бьорндален мог бы стать президентом IBU 

Советский спорт 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава IBU Андреас Бессеберг считает, что у Уле-Эйнара Бьорндалена есть отличные шансы стать следующим президентом организации.
"Я думаю, что Бьорндален бы смог справиться с переходом из профессионального спорта на организационную должность и сразу же стать президентом IBU. Я на 100% уверен, что он может войти в исполком и занять в нем важную позицию".
Из-за работы в исполкоме я много раз с ним встречался. Мы уже много раз видели, что спортсмены в других федерациях занимали определенные должности и делали свою работу хорошо, — приводит слова Бессеберга NRK.
Ранее Бессеберг сообщил, что не намерен переизбираться на новый срок и не будет вновь участвовать в выборах президента IBU.
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