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Биатлон. Букмекеры оценили шансы россиян выиграть эстафету в Хольменколлене
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Биатлон. Букмекеры оценили шансы россиян выиграть эстафету в Хольменколлене 

Чемпионат.com 13 часов назад
Букмекеры назвали фаворитов мужской эстафеты 4x7,5 км в Хольменколлене. Начало запланировано на 16:45 по московскому времени.
У сборной России гонку начнёт Максим Цветков. На втором этапе стартует Антон Бабиков, который передаст эстафету Дмитрию Малышко. Финишёром команды станет Антон Шипулин.
Аналитики считают главными фаворитами сборную Норвегии (1.80). Также в число основных претендентов входят Германия (3.60) и Россия (7.50). Ниже оценены шансы сборных Австрии и Франции (по 13.0), а также Швеции (17.0), Чехии и Италии (по 26.0). Коэффициент на то, что сборная России сумеет попасть в первую тройку, — 2.50.
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