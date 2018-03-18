Биатлон. Букмекеры оценили шансы россиян выиграть эстафету в Хольменколлене

Букмекеры назвали фаворитов мужской эстафеты 4x7,5 км в Хольменколлене. Начало запланировано на 16:45 по московскому времени.

Аналитики считают главными фаворитами сборную Норвегии (1.80). Также в число основных претендентов входят Германия (3.60) и Россия (7.50). Ниже оценены шансы сборных Австрии и Франции (по 13.0), а также Швеции (17.0), Чехии и Италии (по 26.0). Коэффициент на то, что сборная России сумеет попасть в первую тройку, — 2.50.