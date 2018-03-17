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Эксперты: Фуркад выиграет пасьют в Хольменколлене, россияне на подиум не попадут
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Эксперты: Фуркад выиграет пасьют в Хольменколлене, россияне на подиум не попадут 

Чемпионат.com 15 часов назад
Букмекеры назвали фаворитов мужской гонки преследования на 12,5 км в Хольменколлене, которая состоится 17 марта. Начало запланировано на 17:15 по московскому времени.
Аналитики считают главным фаворитом Мартена Фуркада. Коэффициент на его победу — 1.90, на попадание в топ-3 — 1.25. Следом идёт Йоханесс Бё (коэффициент на его победу 2.75). Замыкает тройку Юлиан Эберхард (8.00). Ниже оценены шансы Хенрика Л'Абе-Лунда (21.0), Арнда Пайффера (26.0) и Лукаса Хофера (34.0).
Поставить на россиян Евгения Гараничева или Антона Шипулина можно за 41.0. Их финиш в тройке идёт за 6.50.
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