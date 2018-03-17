Логинов: «Малый хрустальный глобус» стал для меня сюрпризом

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о победе в гонке преследования на Кубке мира в Ханты-Мансийске и первом месте в зачёте пасьютов.

«Сегодня мне было значительно легче бежать — от первого до последнего круга. На пристрелке были проблемы с ветром, не мог определить какую сделать поправку, поэтому пытался в момент затишья как можно быстрее отстреляться.

«Малый хрустальный глобус» стал для меня сюрпризом, очень приятным сюрпризом. Мне всего неделю назад сказали, что есть возможность побороться за него, но я даже как-то не задумывался", — цитирует Логинова «ЮграМегаСпорт».