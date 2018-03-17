Слепов: на последнем круге на камеру передал привет Логинову

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске (2-е место).

«Вчера все конфетки съел, сегодня надо будет идти в магазин. Этап в Ханты-Мансийске вышел знатный — золото и серебро.

На что готовился, так сегодня и пробежал. После первого круга уже все было понятно. Последний круг я наслаждался ханты-мансийской трассой, передавал всем привет, даже Саше Логинову на камеру привет передал. Может быть посмотрит потом запись гонки.

С таким гандикапом от третьего места надо получать удовольствие от гонки, наслаждаться спортивным праздником. Конечно, рад второму месту, да и всегда рад выступать в Ханты-Мансийске", — цитирует Слепова «ЮграМегаСпорт».