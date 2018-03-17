Виролайнен: хочу извиниться перед командой и болельщиками

Россиянка Дарья Виролайнен , пробежавшая штрафной круг в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, объяснила допущенные ошибки.

«Прежде всего, хотела бы извиниться перед командой и болельщиками. К сожалению, не справилась со стрельбой. Возможно, сказался длинный спуск перед стрельбищем, после которого идёт восстановление, и начинается тремор ног. В эстафетах всегда сложно, когда не удаётся справиться из пяти выстрелов.

Когда остаётся три патрона на три мишени, то думаешь только о том, как правильно выполнить свою работу. Про штрафные круги не думаешь", — сказала Виролайнен в эфире телеканала «Матч ТВ».