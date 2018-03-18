Президент IBU: личное дело каждого — ехать или нет на этап КМ в Тюмени

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал бойкот этапа Кубка мира в Тюмени (Россия) несколькими сборными.

«Это личное дело каждого спортсмена и каждой сборной. Они квалифицировались на этап и были приглашение Международным союзом биатлонистов. Ехать или нет — пусть решают сами.

Не отдаёт ли бойкот политическим заказом? Насколько я понимаю, если мы говорим о сборной Украины, — да, мотивы бойкота могут быть политическими. Про другие сборные я бы так не сказал", — заявил Бессеберг во время программы «Биатлон с Губерниевым».