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Немки выиграли зачёт эстафет на Кубке мира по биатлону, Россия — 6-я
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Немки выиграли зачёт эстафет на Кубке мира по биатлону, Россия — 6-я 

Чемпионат.com 17 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Женская сборная Германии по биатлону победила в зачёте эстафет Кубка мира.
Немки дважды выигрывали эстафеты в сезоне-2017/18 и дважды были вторыми. Сборная Франции стала второй, Италия — третьей.
Россиянки заняли шестую итоговую позицию — они дважды были четвёртыми, по разу седьмыми и девятыми.
В Кубке наций женская сборная России занимает пятое место и опережает норвежек на 29 очков. В зачёте Кубка наций осталось провести одну гонку.
Кубок мира. Женщины Зачёт эстафет. Итоговое положение
1. Германия — 228 2. Франция — 200 3. Италия — 169 4. Швеция — 168 5. Украина — 158 6. Россия — 154 7. Норвегия — 145
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