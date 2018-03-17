Чешский биатлонист обвинил русских в подмене допинг-проб

Чешский биатлонист обвинил русских в угрозах и подмене допинг-проб

«Я боюсь ехать в Россию, потому что там нет антидопингового агентства, которое бы соответствовало кодексу WADA. Не уверен, что мои допинг-пробы будут в безопасности. Никто не знает, что могут сделать с ними. Если русские пишут нам письма с угрозами, то и допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные», — заявил биатлонист. Биатлонист Михал Крчмар поддержал решение чешской сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени . Его слова приводит Sport iDNES.

"Несмотря на то, что у нас будут проблемы с квотой на следующий сезон, я полностью поддерживаю решение не ехать в Тюмень», — добавил он. Крчмар выразил опасение в возможной нечестности российской стороны.

В конце февраля мужская сборная США по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Их поддержали спортсмены из Чехии . Из-за этого чешская национальная команда лишится одной квоты на сезон-2018/19 и сможет выставить только четырех человек на гонку.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.