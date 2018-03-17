Дарья Виролайнен: «Извиняюсь перед командой и перед болельщиками»

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен извинилась перед командой и болельщиками за незакрытую мишень в эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене. Россиянки заняли девятое место в этой гонке.

— Извиняюсь перед командой и перед болельщиками, — приводит sportbox.ru слова Виролайнен. — Не справилась со стрельбой. Возможно, из-за длинного спуска перед стрельбищем начинается тремор в ногах. Всегда, если не попадаешь из пяти, закрывать дополнительными патронами сложно. Я старалась, сделала все, что могла. Когда остается три мишени и три патрона, в голове нет мыслей о штрафных кругах, только осознание того, что нужно работать.

Франция выиграла женскую эстафету, Россия — девятая