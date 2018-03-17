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Беатрикс и Граф объявили об уходе из биатлона
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Беатрикс и Граф объявили об уходе из биатлона 

Чемпионат.com 11 часов назад
Немецкий биатлонист Флориан Граф и француз Жан-Гийом Беатрикс объявили о завершении спортивных карьер, сообщается в «твиттере» Кубка IBU.
Граф — двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион Европы. Его лучший результат на Кубке мира — 4-е место в спринте.
Беатрикс в Сочи-2014 завоевал бронзу в спринте. В эстафетах на чемпионате мира у него 4 серебра и одна бронза. Также он выиграл одну гонку на Кубке мира (масс-старт, Поклюка, сезон-2015/16).
Граф рассказал о своём решении сегодня — после третьего места в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.
«Сегодня я принял решение, что это была последняя гонка в моей карьере. Этот сезон был не очень удачным, но ухожу из биатлона с медалью», — цитирует Графа «ЮграМегаСпорт».
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