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Биатлонистка Сливко: я старалась максимально отработать свой этап
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Биатлонистка Сливко: я старалась максимально отработать свой этап 

RT на русском 11 часов назад
Россиянка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене. «Я понимала, что в эстафете от меня ждут чистой стрельбы на огневых рубежах, мне с этим тяжело идти. На данный момент у меня не получается стойка, причины этого я знаю. Но я выходила не только стрелять, но и бежать», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».
Она предположила, что на её стрельбе могла отразится её стремление показать свой максимальный ход.
«Я не думаю, что кого-то сейчас это сможет удивить, ведь я по ходу всего сезона выступаю примерно так. Я до этого не бежала в одни ноги с лидерами, все это понимали. Я старалась максимально отработать свой этап», — добавила биталонистка.
Ранее сообщалось, что Дарья Виролайнен извинилась перед командой и болельщиками за ошибки в эстафете на этапе КМ в Хольменколлене.
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