Биатлонистка Сливко: я старалась максимально отработать свой этап

Россиянка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене. «Я понимала, что в эстафете от меня ждут чистой стрельбы на огневых рубежах, мне с этим тяжело идти. На данный момент у меня не получается стойка, причины этого я знаю. Но я выходила не только стрелять, но и бежать», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Она предположила, что на её стрельбе могла отразится её стремление показать свой максимальный ход.

«Я не думаю, что кого-то сейчас это сможет удивить, ведь я по ходу всего сезона выступаю примерно так. Я до этого не бежала в одни ноги с лидерами, все это понимали. Я старалась максимально отработать свой этап», — добавила биталонистка.