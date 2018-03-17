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Мари Дорен Абер: Прекрасно завершить карьеру, разделив победу с эстафетной командой
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Мари Дорен Абер: Прекрасно завершить карьеру, разделив победу с эстафетной командой 

Советский спорт 10 часов назад
— Это особенное чувство — знать, что больше таких гонок у меня не будет, это последняя эстафета. Я была расслаблена, просто была настроена бороться, как и в любой гонке. Думаю, что сделала сегодня все, что могла.
Думаю, завтра будет тяжело, потому что я стартую с большим отставанием от лидеров. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, хорошо отстрелять. Но если мне не удастся, don’t worry, be happy, — цитирует француженку Sports.ru.
Напомним, женская сборная Франции выиграла эстафету в Холменколлене.
Завтра в Норвегии состоится женский пасьют.
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