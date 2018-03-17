Кубок мира. Фуркад выиграл гонку преследования, Цветков — пятый

В норвежском Холменколлене продолжается этап Кубка мира по биатлону. В мужской гонке преследования на 12,5 км победу одержал француз Мартен Фуркад, который преодолел дистанцию за 31 минуту 31,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.