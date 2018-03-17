Губерниев: молодец, капитан. Лучший результат сезона!

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил российского биатлониста Максима Цветкова с лучшим результатом в сезоне — четвёртым место в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене. После спринта россиянин был 28-м.

«Максим Цветков — огромный молодец! С 28-го места на четвертое в пасьюте! Лучший результат сезона! Будет интервью с Цветковым в программе — мы здорово поговорили! Молодец, капитан», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.