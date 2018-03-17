Российские биатлонисты задорно провели гонку преследования в Холменколлене. Лучшим стал Максим Цветков, он четвертый.
Лучший результат в сезоне от Цветкова
Фирменное провал Виролайнен и худшее место в сезоне. Итоги женской эстафеты
Шипулин и Цветков — вот главные герои гонки преследования от российской сборной. Первый активно вел борьбу за медаль, стартовав 18-м, второй — вклинился в пятерку после последней стрельбы, стартовав 28-м. При этом Цветков сразу обошел Шипулина (они ушли на последний круг на четвертом и пятом местах), а затем Антона объехали еще два человека. В итоге только Цветков финишировал впритирку с пьедесталом, но места на нем уже не хватило. В любом случае для Максима — это лучший результат в сезоне и гарантированное место в завтрашней эстафете.
И ведь расступались же соперники перед тем же Шипулиным — два промаха лидера спринта Л’Абе-Лунда на последней стрельбе, один промах Йоханнеса Бе давали шанс, но и Шипулин промахнулся первый раз за всю гонку.
Увы, к концу сезона форма Шипулина приказала долго жить. Обойди его только норвежцы — это не так удивило бы. Но Цветков, обгоняющий Шипулина, — это что-то новенькое. Впрочем, уже накануне, в спринте, было понятно, что Антон свои лучшие кондиции растерял, а точнее в этом сезоне он их так и не обрел.
Гараничев выпадает из десятки
В спринте неожиданно лучшим из нашей команды стал Евгений Гараничев — на старте пасьюта лидерам он проигрывал всего 23 секунды, но выдержать темп Фуркада и компании в пасьюте не позволили три промаха — он в итоге 14-й после 7-го места в спринте.
Для Гараничева — результат в спринте тоже лучший в сезоне, поэтому велика вероятность, что и он завтра появится в эстафете, хотя за ним давно уже ходит слава биатлониста, не подходящего для этой гонки.
Победил снова Мартен Фуркад, который не собирается ни с кем делиться Большими хрустальными глобусами и в Тюмени он, наверняка, получит его уже в седьмой раз подряд. На этом этапе ничто не мешало ему сделать золотой дубль в комбинации спринт-пасьют, но Мартен удивительным образом упал на равном месте. Это падение стоило ему победы в первой гонке — он финишировал только третьим, но первое место в общем зачете он, безусловно, сохранил — хоть и на предыдущем, финском, этапе его буквально выкосила энтеровирусная инфекция.
Лидеры приедут
Окончательно все решится в Тюмени. Туда, безусловно, приедут все лидеры мирового биатлона, несмотря на многочисленные призывы разных сборных не посещать соревнования в России. Особенно активны в этом смысле шведы, американцы, канадцы, чехи. На прошло неделе бойкот тюменскому этапу объявила и сборная Украины. Президент федерации биатлона Украины уверял нашего корреспондента, что никакой трагедии в этом нет и слова «бойкот» настойчиво избегал: «Решили пропустить — вот и все. Ничего такого я в том не вижу, — заявил Владимир Брынзак в эксклюзивном интервью „Советскому спорту“.
Но на деле это именно бойкот, а не „просто решили“. Особенно больно непоездка в Тюмень может ударить по женской команде, которая рискует потерять позиции в Кубке наций. Если украинки выпадут из пятерки в этом зачете, то потеряют полную квоту, которая составляет 6 человек, на следующий сезон.
Впрочем, женской сборной России эта ситуация как раз на руку, поскольку украинский бойкот может помочь нашим девушкам место в этой пятерке сохранить.
Итак — впереди остался только один этап. По неофициальной информации, мужскую сборную в Тюмени могут пополнить Петр Пащенко, Алексей Слепов (впервые в сезоне) и Игорь Малиновский (впервые в жизни). Если вы впервые слышите эту фамилию, то сообщим, что Малиновский — пятикратный чемпион мира по юниорам в эстафетах и личных гонках, и именно ему прочат роль лидера сборной России, которая пока, несмотря на последние неудачи, пока закреплена за Антоном Шипулиным.
Ждем Тюмень!
Кубок мира
8-й этап. Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Финиш
Мартен Фуркад (Франция)
3 (+7,0)
2 (1+0+1+0)
2 (+0,1)
31.31,6 Лукас Хофер (Италия)
5 (+16,0)
1 (1+0+0+0)
4 (+13,3)
+18,1 Йоханнес Бе (Норвегия)
2 (+6,0)
4 (1+2+0+1)
1 (27.13,7)
+32,5 Максим Цветков (Россия)
28 (+1.12,0)
0 (0+0+0+0)
12 (+24,0)
+42,7 Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия)
1 (-6,0)
3 (0+1+0+2)
7 (+19,7)
+45,2 Антон Шипулин (Россия)
18 (+57,0)
1 (0+0+0+1)
15 (+26,9)
+53,3 Евгений Гараничев (Россия)
7 (+23,0)
3 (0+1+1+1)
13 (+25,9)
+1.13,0 Дмитрий Малышко (Россия)
16 (+52,0)
5 (3+1+0+1)
26 (+54,2)
+2.42,5 Антон Бабиков (Россия)
52 (+2.10,0)
1 (0+0+0+1)
25 (+54,1)
+2.50,6 Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 ©
С4 ©
Цветков
21 (+1.11,6)
17 (+51,6)
11 (+45,4)
5 (+43,4)
Шипулин
14 (+44,3)
4 (+17,3)
4 (+16,0)
4 (+42,5)
Гараничев
5 (+20,4)
6 (+26,1)
12 (+47,1)
13 (+1.18,7)
Малышко
39 (+1.57,4)
44 (+2.13,2)
35 (+2.03,7)
35 (+2.34,9)
Бабиков
41 (+2.10,7)
40 (+2.07,6)
34 (+2.03,2)
37 (+2.40,9)
Общий зачет
Мартен Фуркад (Франция)
Йоханнес Бе (Норвегия)
Антон Шипулин (Россия)
Арнд Пайффер (Германия)
Яков Фак (Словения)
Антон Бабиков (Россия)
Александр Логинов (Россия)