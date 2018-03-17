Впритирку с пьедесталом. Цветков обгоняет Шипулина — бывает и такое!

Российские биатлонисты задорно провели гонку преследования в Холменколлене. Лучшим стал Максим Цветков , он четвертый.

Лучший результат в сезоне от Цветкова

Фирменное провал Виролайнен и худшее место в сезоне. Итоги женской эстафеты

Шипулин и Цветков — вот главные герои гонки преследования от российской сборной. Первый активно вел борьбу за медаль, стартовав 18-м, второй — вклинился в пятерку после последней стрельбы, стартовав 28-м. При этом Цветков сразу обошел Шипулина (они ушли на последний круг на четвертом и пятом местах), а затем Антона объехали еще два человека. В итоге только Цветков финишировал впритирку с пьедесталом, но места на нем уже не хватило. В любом случае для Максима — это лучший результат в сезоне и гарантированное место в завтрашней эстафете.

И ведь расступались же соперники перед тем же Шипулиным — два промаха лидера спринта Л’Абе-Лунда на последней стрельбе, один промах Йоханнеса Бе давали шанс, но и Шипулин промахнулся первый раз за всю гонку.

Увы, к концу сезона форма Шипулина приказала долго жить. Обойди его только норвежцы — это не так удивило бы. Но Цветков, обгоняющий Шипулина, — это что-то новенькое. Впрочем, уже накануне, в спринте, было понятно, что Антон свои лучшие кондиции растерял, а точнее в этом сезоне он их так и не обрел.

Гараничев выпадает из десятки

В спринте неожиданно лучшим из нашей команды стал Евгений Гараничев — на старте пасьюта лидерам он проигрывал всего 23 секунды, но выдержать темп Фуркада и компании в пасьюте не позволили три промаха — он в итоге 14-й после 7-го места в спринте.

Для Гараничева — результат в спринте тоже лучший в сезоне, поэтому велика вероятность, что и он завтра появится в эстафете, хотя за ним давно уже ходит слава биатлониста, не подходящего для этой гонки.

Победил снова Мартен Фуркад, который не собирается ни с кем делиться Большими хрустальными глобусами и в Тюмени он, наверняка, получит его уже в седьмой раз подряд. На этом этапе ничто не мешало ему сделать золотой дубль в комбинации спринт-пасьют, но Мартен удивительным образом упал на равном месте. Это падение стоило ему победы в первой гонке — он финишировал только третьим, но первое место в общем зачете он, безусловно, сохранил — хоть и на предыдущем, финском, этапе его буквально выкосила энтеровирусная инфекция.

Лидеры приедут

Окончательно все решится в Тюмени. Туда, безусловно, приедут все лидеры мирового биатлона, несмотря на многочисленные призывы разных сборных не посещать соревнования в России. Особенно активны в этом смысле шведы, американцы, канадцы, чехи. На прошло неделе бойкот тюменскому этапу объявила и сборная Украины. Президент федерации биатлона Украины уверял нашего корреспондента, что никакой трагедии в этом нет и слова «бойкот» настойчиво избегал: «Решили пропустить — вот и все. Ничего такого я в том не вижу, — заявил Владимир Брынзак в эксклюзивном интервью „Советскому спорту“.

Но на деле это именно бойкот, а не „просто решили“. Особенно больно непоездка в Тюмень может ударить по женской команде, которая рискует потерять позиции в Кубке наций. Если украинки выпадут из пятерки в этом зачете, то потеряют полную квоту, которая составляет 6 человек, на следующий сезон.

Впрочем, женской сборной России эта ситуация как раз на руку, поскольку украинский бойкот может помочь нашим девушкам место в этой пятерке сохранить.

Ждем Тюмень!

Кубок мира

8-й этап. Холменколлен (Норвегия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт

Стрельба

Финиш

Мартен Фуркад (Франция)

3 (+7,0)

2 (1+0+1+0)

2 (+0,1)

5 (+16,0)

1 (1+0+0+0)

4 (+13,3)

+18,1 Йоханнес Бе (Норвегия)

2 (+6,0)

4 (1+2+0+1)

1 (27.13,7)

+32,5 Максим Цветков (Россия)

28 (+1.12,0)

0 (0+0+0+0)

12 (+24,0)

+42,7 Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия)

1 (-6,0)

3 (0+1+0+2)

7 (+19,7)

+45,2 Антон Шипулин (Россия)

18 (+57,0)

1 (0+0+0+1)

15 (+26,9)

+53,3 Евгений Гараничев (Россия)

7 (+23,0)

3 (0+1+1+1)

13 (+25,9)

16 (+52,0)

5 (3+1+0+1)

26 (+54,2)

52 (+2.10,0)

1 (0+0+0+1)

25 (+54,1)

+2.50,6 Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 ©

С4 ©

Цветков

21 (+1.11,6)

17 (+51,6)

11 (+45,4)

5 (+43,4)

Шипулин

14 (+44,3)

4 (+17,3)

4 (+16,0)

4 (+42,5)

Гараничев

5 (+20,4)

6 (+26,1)

12 (+47,1)

13 (+1.18,7)

Малышко

39 (+1.57,4)

44 (+2.13,2)

35 (+2.03,7)

35 (+2.34,9)

Бабиков

41 (+2.10,7)

40 (+2.07,6)

34 (+2.03,2)

37 (+2.40,9)

Общий зачет

Мартен Фуркад (Франция)

Йоханнес Бе (Норвегия)

Антон Шипулин (Россия)

Антон Бабиков (Россия)