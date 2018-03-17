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Победа «Спартака», поражение «Краснодара», СКА уступил «Локомотиву», Большунов выиграл масс-старт. Главные новости дня
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Победа «Спартака», поражение «Краснодара», СКА уступил «Локомотиву», Большунов выиграл масс-старт. Главные новости дня 

Советский спорт 7 часов назад
1. «Спартак» на выезде обыграл «Рубин».
2. «Анжи» обыграл «Тосно».
3. «Краснодар» дома уступил «Уфе».
4. «Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом» благодаря дублю Дзюбы.
5. «СКА-Хабаровск» дома проиграл «Уралу».
6. В 1/4 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Суонси».
7. В чемпионате Испании «Валенсия» обыграла «Алавес».
8. Во втором раунде плей-офф КХЛ СКА уступил «Локомотиву».
9. ЦСКА обыграл «Йокерит».
10. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга».
11. «Салават Юлаев» в овертайме добился победы над «Трактором».
12. Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
13. У мужчин состоялась гонка преследования, ее выиграл француз Мартен Фуркад.
14. На Кубке мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов одержал победу в масс-старте.
15. Российская конькобежка Екатерина Шихова стала победительницей зачета Кубка мира на дистанции 1000 метров.
16. Российская сноубордистка Алена Заварзина стала серебряным призером этапа Кубка мира в параллельном слаломе.
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