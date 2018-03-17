Победа «Спартака», поражение «Краснодара», СКА уступил «Локомотиву», Большунов выиграл масс-старт. Главные новости дня

2. «Анжи» обыграл «Тосно».

3. «Краснодар» дома уступил «Уфе».

4. «Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом» благодаря дублю Дзюбы.

5. «СКА-Хабаровск» дома проиграл «Уралу».

6. В 1/4 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Суонси».

7. В чемпионате Испании «Валенсия» обыграла «Алавес».

8. Во втором раунде плей-офф КХЛ СКА уступил «Локомотиву».

9. ЦСКА обыграл «Йокерит».

10. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга».

11. «Салават Юлаев» в овертайме добился победы над «Трактором».

12. Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

13. У мужчин состоялась гонка преследования, ее выиграл француз Мартен Фуркад.

14. На Кубке мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов одержал победу в масс-старте.

15. Российская конькобежка Екатерина Шихова стала победительницей зачета Кубка мира на дистанции 1000 метров.

16. Российская сноубордистка Алена Заварзина стала серебряным призером этапа Кубка мира в параллельном слаломе.

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