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Максим Цветков: По ходу дистанции понял, что мне очень повезло с лыжами
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Максим Цветков: По ходу дистанции понял, что мне очень повезло с лыжами 

Советский спорт 6 часов назад
— Сегодня для меня было очень важно психологически справиться со стрельбой. После спринта я был внутренне собой недоволен. Долго стрелял лежа, допустил обидные промахи. Сегодня я просто решил, что надо себе доказать — я готов стрелять, могу это сделать. Настраивался на стрельбу.
По ходу дистанции уже понял, что мне очень повезло с лыжами. Ходом я себя чувствовал достаточно свободно. Шел за спортсменами и комфортно себя чувствовал. Понимал, что сегодня есть силы бороться, — цитирует Цветкова официальный сайт СБР.
Напомним, что Цветков занял в гонке четвертое место. Победу же одержал француз Мартен Фуркад. Вторым стал итальянец Лукас Хофер. На третьем месте норвежец Йоханнес Бе.
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