Цветков: в последний подъём сил не хватило, ноги стали деревянные

Российский биатлонист Максим Цветков оценил своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«В последний подъём сил немного не хватило. Ноги стали деревянные, и было тяжело догонять. Вчера вечером собрались, обсудили нашу тактику, как кому передаём эстафету. Конечно, Малышко сказали привозить минуту отрыва для Шипулина. Я сегодня попытался сделать то же самое, что и вчера, когда Антон шёл за спиной, но сегодня было чуть потяжелее. Зато, надеюсь, Антону будет полегче», — сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».