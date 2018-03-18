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Цветков: в последний подъём сил не хватило, ноги стали деревянные
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Цветков: в последний подъём сил не хватило, ноги стали деревянные 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Российский биатлонист Максим Цветков оценил своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
«В последний подъём сил немного не хватило. Ноги стали деревянные, и было тяжело догонять. Вчера вечером собрались, обсудили нашу тактику, как кому передаём эстафету. Конечно, Малышко сказали привозить минуту отрыва для Шипулина. Я сегодня попытался сделать то же самое, что и вчера, когда Антон шёл за спиной, но сегодня было чуть потяжелее. Зато, надеюсь, Антону будет полегче», — сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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