Дмитрий Малышко: «Сегодня гонка с первого круга не задалась»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко после гонки преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене отметил, что выбрал не ту пару лыж. Спортсмен откатился с 16-го на 36-е место, допустив пять промахов.

— Сегодня гонка с первого круга не задалась. С самого старта понял, что очень плохо работают лыжи, — приводит пресс-служба СБР слова Малышко. — Или не ту пару мы выбрали, или погода изменилась. Поэтому с первого круга пришлось очень сильно выкладываться. Практически как последний круг шел, когда Антон Шипулин меня догнал. Он на спуске уехал, а я почти все силы отдал. Это сыграло большую роль на стрельбе. Задохнулся и просто настрелял.

На откатке лыжи ехали неплохо и мы быстро определились с вариантом. Поэтому для меня было неожиданно, что мимо меня будут все спортсмены проезжать. Но собрался и понял, что дальше нужно просто работать. На рубежах пытался, хотел потерять как можно меньше позиций. В Контиолахти было непривычно возвращаться к скоростям Кубка мира и к этому шуму привыкать. Сейчас состояние хорошее. Хочу здорово отработать концовку сезона и с хорошим настроением завершить его