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Биатлонист Шипулин заявил об отсутствии сил на эстафету
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Биатлонист Шипулин заявил об отсутствии сил на эстафету 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Антон Шипулин поделился ожидания от эстафетной гонки 4×7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Слова спортсмена приводит "Советский спорт".
"Чувствовал себя нормально, но в конце опять сработал какой-то выключатель. Он же срабатывал в спринте.
С тренером анализируем самочувствие, пока не можем понять, из-за чего это. Надеюсь, что выкарабкаемся и на Тюмень еще сил хватит.
Сил на эстафету нет. Серьезно, нет сил. Я бы даже с удовольствием отказался от эстафеты, дал бы ребятам побежать, подергаться. Но чувствую, что у меня такого шанса не будет", — добавил биатлонист.
Ранее сообщалось, что Шипулин сохранил за собой третью строчку в общем зачете Кубка мира.
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