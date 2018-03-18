Биатлонист Шипулин заявил об отсутствии сил на эстафету

Россиянин Антон Шипулин поделился ожидания от эстафетной гонки 4×7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Слова спортсмена приводит "Советский спорт"

"Чувствовал себя нормально, но в конце опять сработал какой-то выключатель. Он же срабатывал в спринте.

С тренером анализируем самочувствие, пока не можем понять, из-за чего это. Надеюсь, что выкарабкаемся и на Тюмень еще сил хватит.

Сил на эстафету нет. Серьезно, нет сил. Я бы даже с удовольствием отказался от эстафеты, дал бы ребятам побежать, подергаться. Но чувствую, что у меня такого шанса не будет", — добавил биатлонист.

Ранее сообщалось, что Шипулин сохранил за собой третью строчку в общем зачете Кубка мира.