Российские биатлонисты проголосовали за президента России в Осло

Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин рассказал о голосовании в Норвегии на выборах президента России перед участием в этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Его слова приводит ТАСС

"Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира в Норвегии и день выборов президента Российской Федерации. Пропустить нельзя ни то, ни другое.

Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь в Норвегии, на избирательном участке в посольстве России в Осло. Хорошо, что технически все возможности для этого есть, и избирательные участки организованы по всему миру", — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проголосовала на выборах президента.