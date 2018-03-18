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Российские биатлонисты проголосовали за президента России в Осло
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Российские биатлонисты проголосовали за президента России в Осло 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин рассказал о голосовании в Норвегии на выборах президента России перед участием в этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Его слова приводит ТАСС.
"Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира в Норвегии и день выборов президента Российской Федерации. Пропустить нельзя ни то, ни другое.
Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь в Норвегии, на избирательном участке в посольстве России в Осло. Хорошо, что технически все возможности для этого есть, и избирательные участки организованы по всему миру", — сказал спортсмен.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проголосовала на выборах президента.
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