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Домрачева выиграла золото в пасьюте на этапе КМ в Осло
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Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла золото в пасьюте на этапе КМ в Осло 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Белоруска Дарья Домрачева победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Осло.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 37,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьей стала американка Сьюзен Данкли (+29,5; 2).
Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева стала восьмой (+52,8; 2), Екатерина Юрлова-Перхт — 24-й (+1.53,6; 4), Дарья Виролайнен — 30-й (+2.22,9).
Этап Кубка мира завершится мужской эстафетой, которая пройдет позднее в воскресенье.
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