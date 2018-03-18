Российские биатлонисты, принимающие участие в Кубке мира, проголосовали в Норвегии

Российские биатлонисты, принимающие участие в Кубке мира, проголосовали на участке в посольстве РФ в Осло.

«Сегодня выборы президента России. Несмотря на то, что сегодня гонка и мы далеко от дома, нельзя было упускать возможность выполнить свой гражданский долг. Всей командой мы проголосовали на участке в посольстве России в Осло. Я сделал свой выбор», — написал на своей странице в Facebook спортсмен Антон Шипулин

По его словам, в выборах приняли участие тренеры и члены сервисных бригад.

Фото: Антон Шипулин