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Российские биатлонисты, принимающие участие в Кубке мира, проголосовали в Норвегии
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Российские биатлонисты, принимающие участие в Кубке мира, проголосовали в Норвегии 

Вести Калининград 9 часов назад
Фото: Вести Калининград
Российские биатлонисты, принимающие участие в Кубке мира, проголосовали на участке в посольстве РФ в Осло.
«Сегодня выборы президента России. Несмотря на то, что сегодня гонка и мы далеко от дома, нельзя было упускать возможность выполнить свой гражданский долг. Всей командой мы проголосовали на участке в посольстве России в Осло. Я сделал свой выбор», — написал на своей странице в Facebook спортсмен Антон Шипулин.
По его словам, в выборах приняли участие тренеры и члены сервисных бригад.
Фото: Антон Шипулин
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