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Фонд Шипулина продаст вещи известных биатлонистов для покупки спортинвентаря детям
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Фонд Шипулина продаст вещи известных биатлонистов для покупки спортинвентаря детям 

RT на русском 16 минут назад
Фото: ТАСС
Благотворительный фонд россиянина Антона Шипулина по поддержке спорта организовал в Свердловской области аукцион, на котором будут выставлены вещи известных биатлонистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря фонда Анну Сирину.
Отмечается, что вырученные деньги будут направлены на покупку спортивного инвентаря для детей в различные социальные учреждения области.
«Самый интересный лот — это повязка Анастасии Кузьминой, родной сестры Антона Шипулина, которая сейчас выступает за Словакию. Она в этой повязке участвовала на олимпийских стартах в Сочи. Там она завоевала золото в спринте», — сказала Сирина.
Благотворительный фонд Шипулина был основан в 2010 году. Подобный аукцион для популяризации биатлона и благотворительных целей запущен в четвёртый раз.
Ранее экс-биатлонист Круглов заявил, что от Шипулина не стоит ожидать стабильных выступлений в Тюмени.
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