Фонд Шипулина продаст вещи известных биатлонистов для покупки спортинвентаря детям

Благотворительный фонд россиянина Антона Шипулина по поддержке спорта организовал в Свердловской области аукцион, на котором будут выставлены вещи известных биатлонистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря фонда Анну Сирину.

Отмечается, что вырученные деньги будут направлены на покупку спортивного инвентаря для детей в различные социальные учреждения области.

«Самый интересный лот — это повязка Анастасии Кузьминой , родной сестры Антона Шипулина, которая сейчас выступает за Словакию. Она в этой повязке участвовала на олимпийских стартах в Сочи. Там она завоевала золото в спринте», — сказала Сирина.

Благотворительный фонд Шипулина был основан в 2010 году. Подобный аукцион для популяризации биатлона и благотворительных целей запущен в четвёртый раз.

Ранее экс-биатлонист Круглов заявил, что от Шипулина не стоит ожидать стабильных выступлений в Тюмени.