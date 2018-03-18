Ещё
Олимпийский чемпион Антон Шипулин проголосовал в Норвегии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион Антон Шипулин проголосовал в Норвегии 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Известный свердловчанин Антон Шипулин, Олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону проголосовал на выборах президента РФ в российском посольстве в Норвегии, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информполитики губернатора Свердловской области.
— Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира и день выборов президента РФ. Пропустить нельзя ни то, ни другое. Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь, в Норвегии, на избирательном участке в посольстве России в Осло. Хорошо, что технически все возможности для этого есть, и избирательные участки организованы по всему миру, — сказал Шипулин.
Между тем  По данным Избирательной комиссии Свердловской области, к трем часам дня проголосовало 46,68 процента уральцев — это более полутора миллионов человек. Самая высокая явка в населенным пунктах Пелым — 64,06 и Волчанск — 61,10, в Камышловский район — 62,11 процента.
Российская Газета: последние новости
На Кубани явка на выборах к 18 часам составила 64 процента "Дакар": "Золотой бедуин" в 15-й раз достался команде "КАМАЗ-мастер" Мировой Гран-при по фигурному катанию "Кубок Ростелеком" стартует в пятницу
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение