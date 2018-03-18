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Француженки выпили шампанское на финише по случаю ухода Дорен-Абер из биатлона
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Француженки выпили шампанское на финише по случаю ухода Дорен-Абер из биатлона 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане в смешанной эстафете, пятикратная чемпионка мира француженка Мари Дорен-Абер провела свою последнюю гонку в карьере на соревнованиях Кубка мира. Сегодня, 18 марта, 31-летняя спортсменка стала 20-й в гонке преследования на 10 км на этапе в Хольменколлене. После финиша все французские биатлонистки поздравили Мари с блестящей карьерой, выпив шампанское.
Дорен-Абер ещё перед началом этого сезона объявила, что он станет для неё последним в карьере, а некоторое время назад решила завершить выступления в Хольменколлене, где на чемпионате мира-2016 выиграла медали во всех шести гонках, включая три золота. В общей сложности в её копилке золото, серебро и две бронзы Олимпиад, а также 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды чемпионатов мира. В сезоне-2015/16 она стала второй в общем зачёте Кубка мира.
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