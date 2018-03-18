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Цветков: Шипулин — лидер команды, роль капитана — организаторская
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Цветков: Шипулин — лидер команды, роль капитана — организаторская 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Максим Цветков, являющийся капитаном мужской сборной, рассказал о распределении ролей в команде. Также спортсмен затронул тему отстранения российских биатлонистов от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«В чём заключается моя роль как капитана? В данный момент есть лидер команды — Шипулин, который очень хорошо общается с тренерским штабом, может им всё передать и сказать от спортсменов. А роль капитана больше организаторская. К примеру, рассказать всем о собрании, чтобы у всех была информация», — сказал Цветков во время программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
«Биатлонный мир обсуждает мои пикировки с комментаторами? Я говорю о том, что надумано именно по команде, то, что относится к спортсменам. Многие писали, включая Губерниева, и это людьми воспринимается как сторона спортсмена. Это происходит в соцсетях. Я не люблю, когда это разносится через соцсети. Нам болельщики предъявляют, в день бывает по 20-40 негативных комментариев.
Команда у нас крепкая — сто процентов, есть коллектив. Возможно, мы были где-то неправы в том, что на Олимпийских играх не было большого количества постов, как у лыжников, о том, что поддерживаем ребят. Но при этом у нас личное общение было. Мы общались и переписывались, и для меня это более важно, чем что-то делать в социальных сетях.
Сложно сказать, как пережил недопуск до Олимпиады. Скажу честно, было сложно. Когда я приехал домой, у меня просто опускались руки. Всё, что происходит, всё к лучшему, и я этот месяц провёл с сыном, его первый месяц. Немного перегорел, потому что моя цель в прошлые четыре года была Олимпиада. Сейчас не уверен, она меня ещё четыре года будет мотивировать. У меня есть сын, семья, нужно их кормить.
Безусловно, поддержка болельщиков — это мотивация. По сезону заметил, что хоть и было очень много негативных комментариев по поводу наших плохих выступлений и так далее, но было в десятки и даже в сотни раз больше слов поддержки», — добавил спортсмен.
Цветков примет участие в мужской эстафете, которая состоится 18 марта на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Также в состав российской сборной были включены Антон Шипулин, Антон Бабиков и Дмитрий Малышко.
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