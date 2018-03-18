Данкли: особенно приятно оказаться на пьедестале перед возвращением домой

Американка Сюзан Данкли , ставшая третьей в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, оценила своё выступление.

«Это моя последняя гонка в сезоне перед возвращением домой, поэтому особенно приятно и важно оказаться на пьедестале. Мой первый подиум также был в Осло, и, насколько я помню, Дарья тогда тоже победила, так что есть ощущение дежавю. По ходу сезона я становилась всё сильнее и постепенно прибавляла в стрельбе. Сейчас я очень рада.

Успешная концовка сезона, безусловно, придаст мне сил и мотивации на лето. Когда на тренировках будет тяжело, можно вспомнить счастливый момент, который был совсем недавно, и станет легче", — сказала Данкли на пресс-конференции.