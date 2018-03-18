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Мужская сборная Норвегии завоевала «Малый хрустальный глобус» в эстафетах
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Мужская сборная Норвегии завоевала «Малый хрустальный глобус» в эстафетах 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала «Малый хрустальный глобус», выиграв Кубок мира в зачёте эстафет сезона-2017/18.
Одержав уверенную победу в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене, норвежцы в сумме за четыре эстафетные гонки набрали 228 очков.
Второе итоговое место заняла сборная Швеции, набравшая 184 балла. Третьей стала команда Франции (180). Сборная России (173), дважды поднимавшаяся на третью ступень пьедестала почёта, стала пятой, уступив всего 2 очка команде Германии (175).
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