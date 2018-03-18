Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Домрачева допустила два промаха, но все равно смогла финишировать первой.

Белоруска Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Осло. Домрачева допустила два промаха, но все равно смогла финишировать первой, сообщает «Спорт-экспресс».

Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров за 30 минут 37,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.