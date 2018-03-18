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Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
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Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Домрачева допустила два промаха, но все равно смогла финишировать первой.
Белоруска Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Осло. Домрачева допустила два промаха, но все равно смогла финишировать первой, сообщает «Спорт-экспресс».
Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров за 30 минут 37,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
На втором месте оказалась Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьей стала американка Сьюзен Данкли (+29,5; 2).
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