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Дарью Домрачеву поздравил король Норвегии Харальд
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Дарью Домрачеву поздравил король Норвегии Харальд 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Биатлонистка из Белоруссии Дарья Домрачева, которая выиграла последнюю гонку норвежского этапа Кубка мира, рассказала, что после состязаний ее поздравил король Норвегии Харальд, присутствовавший на турнире «стреляющих лыжников» в Холменколлене.
"Встреча с королем для меня была очень неожиданной и приятной, — цитирует Домрачеву издание «Биатлон Online». — Я очень много гонок провела в Холменколлене и было много побед здесь. Но до этого не было победных гонок, на которых присутствовал король".
По словам биатлонистки в день проведения женской гонки преследования ей удалось подняться на трибуну к королевской особе: «Это очень почетно и большая честь для меня. Здорово, что король Норвегии такой большой любитель и поклонник спорта и наслаждается нашими биатлонными баталиями».
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