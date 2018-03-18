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Бабиков: промах? Услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился
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Бабиков: промах? Услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Норвегии.
«Конечно, сегодня не нужно было допускать промах, чтобы уйти с группой на последний круг и постараться терпеть за ними. Но чуть-чуть сбился на втором выстреле. Признаю тот факт, что просто услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился. Но это, конечно, моя оплошность. Нельзя было этого допускать. Кто-то громко крикнул «С богом!», и я на это отвлёкся.
Шансы команды высокие, и я верю, что и Дима хорошо поработает последний круг, и Антон. Антон — это Антон. Мы всегда верим, и сегодня верю. Предстоит интересная борьба, и ещё ничего не решено относительно первого места. Всё возможно. Будем бороться до конца.
Провал Виндиша? Ну, у всех такие дела бывают. Сегодня вот он ошибся, к сожалению для его команды, к счастью — для нашей. Поэтому борьба становится ещё более интригующей", — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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