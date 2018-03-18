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Малышко: накал на первой стрельбе очень серьёзный, я допустил досадные ошибки
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Малышко: накал на первой стрельбе очень серьёзный, я допустил досадные ошибки 

Чемпионат.com 6 часов назад
Российский биатлонист Дмитрий Малышко оценил своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
«С первого круга нельзя было идти ва-банк. Я старался сбавлять, но всё равно допустил досадные ошибки, потому что накал на первой стрельбе, наверное, для всех спортсменов очень серьёзный. Тем более поддерживают норвежцев, и это очень сбивает.
Конечно, нужно серьёзно работать. Но на своей любимой «стойке» был более спокоен и уже начинал работать в полную силу. За сколько расправился со «стойкой»? Секунды 22-23. Я просто ловлю ритм и получаю удовольствие.
Вчера с Шипулиным вспоминал былое. Он сказал: «Хочу, чтобы ты мне передавал эстафету в лучших традициях». Надеюсь, всё получилось», — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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