Малышко: накал на первой стрельбе очень серьёзный, я допустил досадные ошибки

Российский биатлонист Дмитрий Малышко оценил своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«С первого круга нельзя было идти ва-банк. Я старался сбавлять, но всё равно допустил досадные ошибки, потому что накал на первой стрельбе, наверное, для всех спортсменов очень серьёзный. Тем более поддерживают норвежцев, и это очень сбивает.

Конечно, нужно серьёзно работать. Но на своей любимой «стойке» был более спокоен и уже начинал работать в полную силу. За сколько расправился со «стойкой»? Секунды 22-23. Я просто ловлю ритм и получаю удовольствие.

Вчера с Шипулиным вспоминал былое. Он сказал: «Хочу, чтобы ты мне передавал эстафету в лучших традициях». Надеюсь, всё получилось», — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».