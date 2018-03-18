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Антон Шипулин: У нас выработался иммунитет от обвинений в допинге
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Антон Шипулин: У нас выработался иммунитет от обвинений в допинге 

Советский спорт 4 часа назад
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как относится к обвинениям в применении допинга.
«У нас уже выработался некий иммунитет от этих ситуаций, и мы уже не обращаем внимания, — приводит ТАСС слова Шипулина. — Мы как солдаты на поле боя — выполняем свою работу, настраиваемся на каждую гонку с тем, чтобы максимально хорошо ее пройти.
Понятно, что эмоционально в каких-то ситуациях очень тяжело сконцентрироваться, но мы не опускаем руки и делаем все, чтобы показать хороший результат».
Напомним, в воскресенье мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе в Холменколлене.
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