Антон Шипулин: У нас выработался иммунитет от обвинений в допинге

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как относится к обвинениям в применении допинга.

«У нас уже выработался некий иммунитет от этих ситуаций, и мы уже не обращаем внимания, — приводит ТАСС слова Шипулина. — Мы как солдаты на поле боя — выполняем свою работу, настраиваемся на каждую гонку с тем, чтобы максимально хорошо ее пройти.

Понятно, что эмоционально в каких-то ситуациях очень тяжело сконцентрироваться, но мы не опускаем руки и делаем все, чтобы показать хороший результат».

Напомним, в воскресенье мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе в Холменколлене.