Дмитрий Малышко: «У Шипулина нет никакой проблемы. Наверное, он просто устал»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко остался доволен своим выступлением в эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене. Сборная России заняла третье место в гонке. Бежавший последний этап Антон Шипулин с заключительной стрельбы ушел вторым, но уступил австрийцу Юлиану Эберхарду на дистанции больше 20 секунд.

— Гонка в принципе сложилась очень хорошо, — цитирует официальный сайт СБР Малышко. — Конечно, были как всегда мелкие ошибки, которые хотелось бы исправить и дать дополнительную возможность тому же Антону Шипулину более-менее свободно себя чувствовать на своем этапе. Я старался изо всех сил после двух дополнительных лежа отработать последние два круга. Я рад, что у меня очень здорово получилась стойка — очень быстро и без дополнительных патронов. Поэтому в принципе гонкой доволен.

Что касается вчерашних проблем с лыжами, то сегодня выбрал ту пару, которую выбирал еще в спринте. Она вроде как ехала одинаково, но на скорости работа совершенно разная. Сегодня у меня лыжи ехали очень хорошо. Опять со спуска выезжал дальше всех практически. Конечно, с такими лыжами было намного легче работать.

У Антона Шипулина нет никакой проблемы. Наверное, он просто устал. Он и сам это говорил. Думаю, четыре-пять дней перерыва ему пойдут только на пользу. Уже в Тюмени он опять будет «на ноге». Конечно, непросто бежать столько гонок подряд. Допустим, тот же Фуркад сегодня не вышел на старт. Антон тем не менее не побоялся, вышел. Даже не в самых лучшей форме и бился до последнего. Поэтому я считаю, мы отработали все работы здорово.

Состояние у меня приходит волнами. На пасьюте было состояние не очень, сегодня опять нормальное. Надеюсь, что оно хотя бы на таком среднем уровне продержится до конца сезона