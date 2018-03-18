Дмитрий Васильев: «Спортсменов нечего винить, нужно разбираться с тренерами»

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» отметил, что верил в победу российской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии.

— Я вообще думал, что сборная России может побороться за первое место в эстафете, — начал Васильев. — Но норвежцы здорово отстрелялись, использовав всего три дополнительных патрона. Это лучший результат. Поэтому нашим ребятам вообще нельзя было использовать дополнительные патроны. К тому же Йоханнес Бе сейчас очень силен, сложно было на что-то рассчитывать. Нужно было хотя бы Шипулину не лезть за вторым патроном, тогда взяли бы серебро. Но третье место — нормальный результат. Может быть, кондиции у ребят не самые лучшие. Нужно разбираться с тренерами. Спортсменов нечего винить — они бегут так, как их подготовили. Стреляли, конечно, неплохо, пусть Малышко и поторопился с двумя первыми выстрелами.

Вообще, Малышко выглядел здорово. Я всегда позиционировал его как эстафетчика, еще до Олимпиады. На Играх он бы нам здорово помог, но у тренеров свое мнение. Но сейчас только подтверждается, что Малышко — хороший эстафетчик. Бабиков выступил здорово в Норвегии, отлично прошел эстафету. Это подтверждает, что тренеры не ошиблись с составом. Хотя было много нареканий — особенно из-за того, что Гараничева не поставили. Но тренерам всегда виднее. Наверняка, видели его форму и договорились с ним, что он побежит у себя дома в Тюмени.

— В целом медалей у нашей сборной не так много. Как оцените этот этап?

— Он прошел ровно. Женщины ничего сверхъестественного не сделали. Единственное — Кайшева дважды в десятку попала. Это делает ей честь. Она же весь сезон неплохо бежала, пусть и на Кубке IBU. Но успела перестроиться на Кубок мира и выглядела прилично. Если еще в Тюмени покажет такой же результат, тогда психологически зарядит себя.