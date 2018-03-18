Сергей Тарасов: Мы не в состоянии конкурировать в скорости с лидерами

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги этапа Кубка мира по биатлону, который завершился в Холменколлене.

— Для Цветкова этап в Холменколлене получился лучшим в сезоне. Максим выглядит намного лучше, чем обычно. Но все равно видно, что на предельных скоростях на финише его немного не хватает. Считаю, что мужчины обязаны выступать лучше. Мы не в состоянии конкурировать в скорости с лидерами. После каждой гонки только и считаем, сколько мы проиграли ходом. И мы уже к этой ситуации привыкли. Поэтому у нас вся надежда на плохую погоду, удачную стрельбу, и на то, что лидеры ошибутся. А ведь мы еще помним времена, когда наши биатлонисты, даже промазав на рубеже, выигрывали гонки.